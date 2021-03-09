نيابة طوخ تقرر حجز مهندسة تنظيم بتهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيابة طوخ، حجز مديرة التنظيم بمدينة قها، للعرض باكر على النيابة العامة، لحين ورود تحريات مباحث الأموال العامة.

وكانت قد تمكنت الجهات المعنية، من ضبط مهندسة بمدينة قها، في محافظة القليوبية، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، إلى جانب تزوير فى المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين بالفحص أن المهندسة كانت وتم تثبيتها بعام 2017 على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم حتى 31 يناير الماضى، وجرى انتدابها بمجلس مدينة قها، وتبين أن المخالفات عبارة عن تراخيص أرقام 318 و209، وتحرر محضر بالواقعة برقم 5794 جنح طوخ.



ووجهت الجهات المعنية لها تهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، ومازال التحقيق جاريا.