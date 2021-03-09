نقل الشاب محمد جمال لمعهد ناصر للبدء فى علاجه بعد توجيه الرئيس السيسى

الشرقية - إيمان مهنى

نقلت مديرية الصحة بالشرقية، الشاب محمد جمال الذى يعانى من عيوب خلقية تمنعة من المشي، إلى معهد ناصر للبدء فى العلاج، ذلك تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسى بعد استجابته لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب والمقيم بمدينة منشأة أبو عمر، ويبلغ من العمر 20 عاما، والذى يعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، والمصاب بقصر فى أوتار القدم، ويحتاج إلى تدخل جراحى.

أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، لـ"اليوم السابع" أن الفريق الطبى المشكل من مديرية الصحة، ويضم استشاريين المخ والأعصاب والباطنة والعظام ومختلف التخصصات، بإجراء فحوصات طبية ونقل الشاب عبر سيارة إسعاف مجهزة إلى معهد ناصر.

وأضاف أنه فور تلقى تكليفات بالحالة من الوزيرة الدكتورة هالة زايد والمحافظ الدكتور ممدوح غراب، وجه فريق طبى لتقييم الحالة الصحية للمريض، من خلال الأطباء الاستشاريين المختصين، برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة لمنزل محمد، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى فاقوس النموذجي، مساء أمس الإثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبى على المريض ومناظرة الحالة وتقييمها من خلال الأطباء الاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة، لإتخاذ القرار المناسب للعلاج.

كانت آمال السيد، والدة محمد، قد قالت إنها لم تكن تتوقع هذه الإستجابة السريعة، مشيره إلى أنها سعيدة جدا بالبدء فى علاج إبنها بعد توجيهات الرئيس.

وتقدم محمد جمال، بالشكر للرئيس السيسى على استجابته لعلاج حالته الصحية كونه يعانى من عدم القدرة على الحركة.

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال، الذى يعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسى، بسرعة علاج الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وكانت والدة الشاب محمد جمال، وتدعى آمال فرج، ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، بعلاج إبنها الذى لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس السيسى بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يخليك لينا وللشعب المصرى".

وتابعت والدته، ابنى نفسه يمشى ويبقى له أصحاب، وقابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدنى بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة.