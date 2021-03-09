نائبة الرئيس الأمريكى تعلن عن برنامج لتعزيز محو الأمية الصحية

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أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس عن برنامج منح بقيمة 250 مليون دولار يهدف إلى تعزيز "محو الأمية الصحية" وضمان حصول الأمريكيين في المجتمعات المحرومة على معلومات حول لقاحات فيروس كورونا وغيرها من القضايا.

وقالت هاريس - في ملاحظات افتراضية قبل مؤتمر الرابطة الوطنية للمدن - "ستقدم إدارتنا منحا بقيمة 250 مليون دولار للمحليات للمشاركة مع منظمات المجتمع في محو الأمية الصحية، هدفنا هو تزويد المجتمعات المحرومة بالمعلومات التي يحتاجونها للبقاء آمنين وتلقي اللقاح"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضافت نائبة الرئيس إن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن تتوقع تمويل 30 مشروعا في المجتمعات الحضرية و43 مشروعا في المجتمعات الريفية على مدى عامين.

وأشارت هاريس إلى أن المحليات يمكنها التقدم للحصول على منح من خلال البرنامج مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية حتى 20 أبريل.

يأتي هذا الجهد في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن عن طرق لمعالجة التباينات في التأثير الذي أحدثه جائحة "كوفيد-19" على المجتمعات المحرومة خاصة المجتمعات الملونة.

ويحاول البيت الأبيض مكافحة التردد في تلقي اللقاح على وجه الخصوص حتى تتمكن الولايات المتحدة من رؤية عدد كافٍ من البالغين الأمريكيين الذين يتم تطعيمهم ضد فيروس كورونا من أجل الوصول إلى مناعة القطيع، إذ ثبت أن أولئك الذين يعيشون في مجتمعات الأقليات والمجتمعات الريفية مترددون في تلقي اللقاح.