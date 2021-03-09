من محو الأمية إلى الماجستير .. ثناء محمد تتحدى الصعاب وتنتظر رسالة الدكتوراه.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع ثناء محمد عبدالجواد، التى نجحت فى التغلب على الأمية وحصلت على ماجستير فى القانون، وقالت سناء: أنها فشلت فى الذهاب إلى المدرسة فى صغرها وكانت تحلم بالدراسة والحصول على مؤهل عال.

وأضافت ثناء فى حديها لـ"اليوم السابع" أنها التحقت بفصول محو الأمية ثم حصلت على الإعدادية ودخلت الثانوية العامة وحصلت على 80% والتحقت بكلية الحقوق، وأنها لم تكتف بشهادة الليسانس فى الحقوق وحسب، بل حصلت على الماجستير وتحلم باستكمال الرحلة العلمية برسالة الدكتوراه.

وأشارت ثناء إلى أنها تزوجت وهى فى الصف الثانى الثانوى ولديها ثلاث من الأولاد وتعمل باحث شؤون إدارية بمديرية التموين بمحافظة بنى سويف.