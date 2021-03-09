ممثل روسيا بالأمم المتحدة يهنئ المرأة بيومها العالمى.. بـ6 لغات منها العربية

كتب محمد شعلان

في إطار استمرار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ظهر فاسيلي نيبينزيا، ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، وهو يستخدم طريقة جديدة ومختلفة لتهنئة سيدات العالم بيوم المرأة العالمى، حيث هنأ السيدات بجملة تحفيزية لتشجيعن على الاستمرار فى تحقيق النجاحات، مستخدما فيها اللغات الرسمية الـ6 المعتمدة في منظمة الأمم المتحدة، وهي: "الإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية والروسية، وأيضا العربية".

ونشرت صفحة البعثة الروسية الدائمة في الأمم المتحدة، على موقع "فيس بوك"، فيديو فاسيلي نيبينزيا، وهو يهنئ المرأة باليوم العالمي ويستخدم اللغة العربية فى رسالة التهنئة، وقال ممثل روسيا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة باللغات الـ6: "بإلهام من جمالكن وحكمتكن وحبكن، نتمنى لكنَّ التوفيق وتحقيق إنجازات جديدة.. ونهدى انتصاراتنا لكنَّ".



ممثل روسيا فى الامم المتحدة

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وبمناسبة الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، أشارت الأمم المتحدة، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن، والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.

ويشار إلى أنه فى عام 1945، أصبح ميثاق الأمم المتحدة أول وثيقة دولية تؤكد مبدأ المساواة بين النساء والرجال، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولى رسمى للمرأة فى 8 مارس خلال السنة الدولية للمرأة فى عام 1975، وبعد ذلك بعامين، فى ديسمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا يقضى بإعلان يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولى فى أى يوم من السنة من قبل الدول الأعضاء، وفقا لتقاليدها التاريخية والوطنية.

وقد بدأ اليوم الدولى للمرأة لأول مرة جراء أنشطة الحركات العمالية فى مطلع القرن العشرين فى أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تم الاحتفال باليوم الوطنى الأول للمرأة فى الولايات المتحدة فى 28 فبراير 1909، الذى خصصه الحزب الاشتراكى الأمريكى تكريما لإضراب العاملات فى مجال الألبسة عام 1908 فى نيويورك، حيث احتجت النساء على ظروف العمل القاسية.