اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:20 م
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ملكة بريطانيا: نشعر بالحزن بسبب ما مر به الأمير هارى وزوجته ميجان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:56 م
ملكة بريطانيا: نشعر بالحزن بسبب ما مر به الأمير هارى وزوجته ميجان الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وميجان
لندن (رويترز)

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قالت الملكة إليزابيث والأسرة الملكية فى بريطانيا، اليوم، الثلاثاء، إنهم شعروا بالحزن عندما علموا بالتجارب التى مر بها الأمير هارى وزوجته ميجان، وأضافوا أنهم سيتناولون القضايا المتعلقة بالعرق التى أثارها الزوجان فى مقابلة مع أوبرا وينفرى.

وقال قصر باكنجهام فى بيان: "تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهارى وميجان".

وأضاف البيان "القضايا المثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، تبعث على القلق، وعلى الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية".

وتابع البيان "هارى وميجان وآرتشى سيظلون دائما أفرادا محبوبين جدا فى العائلة".


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