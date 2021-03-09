بغداد (أ ش أ)

أكدت خلية الإعلام الأمنى العراق، اليوم الثلاثاء، أن حادث انفجار الرمانة اليدوية قرب جسر الائمة فى بغداد أدى لمقتل امرأة، وقالت الخلية في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز"، أن الكوادر الطبية وبإشراف مباشر من قبل وزير الصحة الدكتور حسن التميمى تجرى عمليات طارئة لثلاثة من المصابين الذين كانوا بحاجة لتداخل جراحي بسبب هذا الحادث".

وأضاف البيان أن بقية المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج حيث كانت أغلب إصاباتهم بسيطة ومتوسطة. وكانت خلية الإعلام الأمنى العراقى، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، إصابة 8 مدنيين جراء انفجار قنبلة يدوية في مكب للنفايات قرب جسر الأئمة في الأعظمية بالعاصمة بغداد.

وفى سياق متصل أفاد مصدر أمنى عراقى بأن طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت وكرا لتنظيم داعش الارهابي في قرية الجرن جنوبي الموصل.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن العملية تمت وفق معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية حيث أدت الضربة الى مقتل عنصرين وتدمير الوكر في حصيلة أولية.



وأشار المصدر إلى أن القوات العسكرية توجهت إلى موقع القصف لتفقده وملاحقة عناصر تنظيم داعش.