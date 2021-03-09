اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 2918 راكبا

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:17 ص
مصر للطيران تسير 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 2918 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم، الثلاثاء، رحلاتها الجوية إلى 43 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 2918 راكبا،  مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، تونس، ابوچا، الدوحة، لندن، دوالا، موسكو، اسطنبول، دبي، اثينا، ڤيينا، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، اديس ابابا، الشارقة، اربيل، أبوظبي)،  و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2918 راكبا.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار،  بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مصر للطيران

الرحلات الجوية

رحلات شحن جوي

مطار القاهرة الدولي

فيروس كورونا

المسافرين

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