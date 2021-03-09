مصرع 14 مهاجرا على الأقل بعد غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي لرويترز إن ما لا يقل عن 14 مهاجرا لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء، بعد غرق مركبين قبالة سواحل مدينة صفاقس بينما كانوا يحاولون الإبحار باتجاه سواحل إيطاليا.
وأضاف حسام الدين الجبابلي أنه تم إنقاذ 139 آخرين أغلبهم أفارقة فيما تستمر عملية البحث بمساعدة قوات البحرية في الجيش التونسي.
وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا في قوارب مكتظة بمهاجرين هاربين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط سعيا وراء حياة أفضل في أوروبا.
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