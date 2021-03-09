مصرع طفل سقط من الطابق السابع أثناء لهوه بمنزله فى العاشر من رمضان

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول جثة "أحمد أ ال" 5 سنوات مقيم بالحى 29 بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتبين من التحريات سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع أثناء لهوه، وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.