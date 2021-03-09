اليوم السابع
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مصرع طفل سقط من الطابق السابع أثناء لهوه بمنزله فى العاشر من رمضان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 11:19 ص
مصرع طفل سقط من الطابق السابع أثناء لهوه بمنزله فى العاشر من رمضان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بمحافظة الشرقية، مصرعه اليوم، إثر سقوطه من الطابق السابع أثناء لهوه، وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى التأمين الصحى، وبالعرض على نيابة العاشر من رمضان، صرحت بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول جثة "أحمد أ ال" 5 سنوات مقيم بالحى 29 بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، وتبين من التحريات سقوطه من شرفة منزله بالطابق السابع أثناء لهوه، وتوفى فى الحال، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة.

 


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