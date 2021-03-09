اليوم السابع
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مسئول بقطاع الصحة الفرنسى: ليس من الوارد فرض إغلاق عام فى باريس ومحيطها

الثلاثاء، 09 مارس 2021 12:34 م
مسئول بقطاع الصحة الفرنسى: ليس من الوارد فرض إغلاق عام فى باريس ومحيطها كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الثلاثاء إن المستشفيات في العاصمة باريس وما حولها تعاني ضغطا شديدا بسبب انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا، لكن السلطات لا تدرس تطبيق إجراءات إغلاق وعزل عام في هذه المنطقة.

جاءت تصريحات جيروم سالومون بعد يوم من توجيه السلطات الصحية في منطقة باريس، التي يقطنها نحو سُدس سكان فرنسا، تعليمات للمستشفيات بإلغاء 40 بالمئة من أنشطتها المعتادة لإفساح أماكن للحالات للحرجة من مرضى كوفيد-19.

وقال سالومون لإذاعة آر.تي.إل "فرض عزل عام في منطقة باريس الكبرى ليس مطروحا".

وتابع "الإغلاق هو الإجراء الأخير الذي سنطرحه على الحكومة والرئيس إذا أخذنا انطباعا بأن نظام المستشفيات عاجز عن التعامل".

وعلى مستوى البلاد ككل، بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات الرعاية المركزة أمس الاثنين أعلى مستوى منذ أكثر من 14 أسبوعا ووصل إلى 3849 مريضا. ويقترب العدد من ألف في منطقة باريس.

 


فرنسا

باريس

كورونا

مستشفيات باريس

اصابات كورونا

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