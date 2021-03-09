اليوم السابع
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كبير الأطباء فى إنجلترا: إصابات كورونا ببريطانيا ستزيد مجددا رغم التطعيم

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:14 م
كبير الأطباء فى إنجلترا: إصابات كورونا ببريطانيا ستزيد مجددا رغم التطعيم لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت ما، مضيفا أنه لا يمكن منع كل الوفيات بالمرض حتى على الرغم من مضي حملة التطعيم قدما بنجاح.

أضاف ويتي أن الحذر في إعادة فتح الاقتصاد سيؤثر على حجم وتوقيت زيادة الحالات مجددا، لكن اللقاحات لن تتمكن من منع كل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض.

وأردف لأعضاء مجلس النواب "تشير كل التصورات إلى أنه ستكون هناك زيادة جديدة، وهذا سيعني أن من لم يتم تطعيمهم أو من لم يكن اللقاح مجديا معهم وينتهي الأمر ببعضهم في المستشفى، سيكون مصير بعضهم الموت للأسف".

وأضاف "معدل الوفيات سينخفض نتيجة التطعيم لكن ليس إلى الصفر مع الأسف".

 


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