قبرص واليونان يدعوان لموقف أوروبى حازم تجاه سياسات تركيا حول الهجرة

أ ش أ

بحث وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، مع وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، في العاصمة اليونانية أثينا، سبل مواجهة أزمة الهجرة التي يواجهها البلدين، حيث أكدا الحاجة لمواقف حاسمة تجاه النهج التركى القائم على ابتزاز دول القارة بورقة اللاجئين.

وأكد المسئولان أن قبرص واليونان تواجهان تحديات مشتركة فيما يتعلق بهذه الأزمة، وبالتالى فهناك حاجة ملحة للتعاون من أجل احتوائها بما يحقق مصلحة البلدين فى المستقبل القريب.

كما ناقش الجانبان -وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية- تطورات الجهود المبذولة من أجل سياسة أوروبية موحدة للهجرة واللجوء.

وقال وزير الداخلية القبرصي إنه لا ينبغي أن يستمر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ موقف متسامح بشأن تصرفات تركيا المتعلقة بقضية الهجرة.