ضبط مهندسة بتهمة الاستيلاء على أملاك دولة وتزوير محررات رسمية بالقليوبية

القليوبية _ إبراهيم سالم

تمكنت الجهات المعنية، من ضبط مهندسة بمدينة قها، في محافظة القليوبية، وذلك بتهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، إلى جانب تزوير فى المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين بالفحص أن المهندسة كانت وتم تثبيتها بعام 2017 على الصناديق الشخصية، وكانت قائمة بأعمال مديرة التنظيم حتى 31 يناير الماضى، وتم إنتدابها بمجلس مدينة قها، وتبين أن المخالفات عبارة عن تراخيص أرقام 318 و 209، وتحرر محضر بالواقعة برقم 5794 جنح طوخ.

ووجهت الجهات المعنية لها تهمة تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة من أجل التربح للغير والتربح لنفسها، وتزوير في المحررات الرسمية منها أو من الآخرين، ولازل التحقيق جاريا.