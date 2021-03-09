صور.. صدامات عنيفة فى اليونان لليوم الثانى على التوالى بسبب تدابير الإغلاق

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

اندلعت صدامات عنيفة بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين فى أثينا لليوم الثانى على التوالى، بعدما يومين من انتشار تسجيل مصور يظهر عنصرا فى الشرطة وهو يضرب شابا لدى مرور دورية تتولى مهمة مراقبة التزام تدابير الإغلاق.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل لتفريق المحتجين الين تجمّعوا فى أثينا للاحتجاج على مراقبة التزام تدابير الإغلاق، وأظهرت تسجيلات عنصر الشرطة وهو يضرب الشاب بقوة باستخدام عصا فى الساحة التى تعد موقعا رائجا للتجمّعات العائلية.



صدامات عنيفة فى اليونان لليوم الثانى على التوالى بسبب تدابير الإغلاق



صدامات عنيفة فى اليونان



صدامات عنيفة فى اليونان بسبب تدابير الإغلاق



صدامات عنيفة بسبب تدابير الإغلاق