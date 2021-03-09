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صناعة رجال المستقبل.. هنا مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:18 م
صناعة رجال المستقبل.. هنا مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بكفر الشيخ مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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يحتفل المصريون، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى مثل هذا اليوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

ومحافظة كفر الشيخ أطلقت اسم الفريق أول عبد المنعم رياض، على مدرسة ثانوية للبنين، وهي أعرق المدارس وأول المدارس الثانوية بمحافظة كفر الشيخ، تخرج منها العديد من القيادات في كافة المجالات، ومنهم من تقلد مناصب قيادية فى الدولة.

وهى أول المدارس التى أطلق عليها اسم شهيد، وتوالت بعدها إطلاق أسماء الشهداء على المدارس وعلى الميادين، وتحتفل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمدرسة بيوم الشهيد، تكريما للبطل الشهيد.

يذكر أن الفريق أول عبد المنعم رياض، استشهد فى حرب الاستنزاف بين القوات المصرية وقوات احتلال الإسرائيلى فى سيناء، ردا على عدوان 1967م، وفى ذلك اليوم توجه عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.

وقام الرئيس جمال عبد الناصر بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرى فى مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد فى مصر.

 

الثانوية للبنين
الثانوية للبنين

 

داخل المدرسة
داخل المدرسة

 

صورة للرؤساء
صورة للرؤساء

 

فناء المدرسة
فناء المدرسة

 

مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض
مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض

كفر الشيخ

يوم الشهيد

محافظة كفر الشيخ

عبد المنعم رياض

الشهيد عبد المنعم رياض

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