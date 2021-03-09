شاهد عقار حدائق القبة المحترق بعد إخماده

كتب عبد الله محمود

أجرى اليوم السابع، مساء اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا من أمام عقار حدائق القبة المحترق، بمنطقة "عزبة أبو حشيش" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك بعد نشوب حريق داخل مخزن أخشاب اسفل عقار مكون من 5 طوابق صباح اليوم، حيث لقت ربة منزل مصرعها هي وطفلتيها، نتيجة تعرضهم لحالة اختناق بسبب تصاعد الأدخنة الناجمة عن الحريق، فيما أصيب 6 آخرين من سكان، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وكانت نيابة حدائق القبة، أمرت بالتصريح بدفن جثث أم وطفلتين من أسرة واحدة، عقب الانتهاء من تشريح الجثث لبيان سبب الوفاة الحقيقى، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للأب وطفل آخر، أصيبا باختناق بسبب نشوب حريق داخل مخزن أخشاب أسفل العقار الذى يقطنون به، حيث اندلعت النيران فى العقار المكون من 5 طوابق، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وكلفت المباحث بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من السيطرة على الحريق نشب داخل مخزن اخشاب، كما تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى، وتم القبض على صاحب المخزن.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بانتقال 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، للسيطرة على النيران.