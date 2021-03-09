سفير الفاتيكان يزور الغردقة ويلتقى بقيادات المحافظة ويترأس قداس الكنيسة غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، إن سفير الفاتيكان بالقاهرة المطران نيقولاس هنري، ممثل قداسة البابا فرنسيس سيصل مساء غداً الأربعاء، إلى مدينة الغردقة في زيارة تستغرق 3 أيام، قادما من محافظة المنيا.

وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المطران نيقولاس هنري، سفير الفاتيكان بالقاهرة سيجتمع بالآباء الكهنة لمحافظات الصعيد "البحر الأحمر، والأقصر وقنا وأسوان" صباح الخميس، وذلك في بيت الرحبات التابع للكنيسة الكاثوليكية بمنطقة الممشي السياحي.

وتابع وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، أنه من المقرر أن يلتقى ممثل البابا فرنسيس بعد ذلك بالقيادات التنفيذية والدينية بمحافظة البحر الأحمر بكنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، ثم يترأس صباح الجمعة قداس الكنيسة بحضور مطران الأقصر، وكذلك مطران الكنيسة اللاتينية بالقاهرة، وبعد ذلك يجرى جولة ترفيهية بمدينة الغردقة.

وينطلق سفير الفاتيكان بالقاهرة عقب الانتهاء من زيارته بالغردقة إلى الأقصر وعقب الانتهاء يغادر للقاهرة، وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك أن زيارة سفير الفاتيكان إلى الغردقة تعد تاريخية وهي الأولى للمدينة منذ تنصيبه، مؤكدا أن تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.