سائق توك توك يطلق النار على "تباع" لخلاف على أولوية المرور بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب تباع على سيارة نقل بطلقات خرطوش بعد إطلاق سائق "توك توك" النار عليه بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بسب الخلاف على أولوية المرور.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول "م. ال" 23 سنة، "تباع على سيارة نقل، ومقيم بقرية الرياض التابعة لدائرة مركز منية النصر، مصاب برش خرطوش بالركبتين ادعاء تعدى، وتلقي العلاج اللازم وصرح له بالخروج.

انتقل ضباط مباحث المركز، للفحص وسؤال المصاب، فاتهم سائق توك توك 23 سنة، مقيم بذات القرية، بالتعدى عليه بالضرب بسلاح نارى فرد خرطوش بحوزته، وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، تحولت إلى مشاجرة بسبب أولوية المرور حال سيرهم بأحد شوارع القرية.

وتمكن ضباط مباحث المركز، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1951 لسنه 2021 جنح مركز منية النصر، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.