زى النهارده..الجنايات تعرض فيديوهات تدريب متهم بقضية التخابر على "أر بى جى"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 3 سنوات، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، تفض الأحراز فى إعادة محاكمة 24 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، فى قضية "التخابر مع حماس" ومع منظمات أجنبية.

وخلال تلك الجلسة عرضت المحكمة المجلد الثانى من الأسطوانة المدون عليها "أسامة العقيد"، وبفتح مجلد الفيديو تبين أن بداخله 12 مقطع فيديو، وبعرض الفيديو التاسع تبين أنه لشخص فى أرض زراعية يتحدث عن قصف الرئيس السورى للمنازل، وبعرض المقطع العاشر تبين أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2012 وهو يظهر فيه المتهم يحمل سلاح أر بى جى، ويوجد شخص آخر يتولى تدريبة ويعطيه التدريبات بشأن الاستخدام ولهجة الشخص الذى يدربه غير مصرية، ويقول له من يتولى تدريبه بعد إطلاق القذيفة "غلط هذه الضربة"، والمقطع الثانى يحمل ذات التاريخ، وهو مقطع فيديو مرئى للمتهم فى الوضع راقدا وسط الرمال ويمسك ببندقية آلية، ويوجد صوت لشخص يلقنه بكيفية الإطلاق والاستخدام السلاح.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.