اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رياح ترابية تسقط 8 أبراج خطوط كهرباء بمركز النجيلة فى مطروح.. صور

الثلاثاء، 09 مارس 2021 04:50 م
رياح ترابية تسقط 8 أبراج خطوط كهرباء بمركز النجيلة فى مطروح.. صور جانب من سقوط أبراج الكهرباء
مطروح - حسن مشالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسبب الطقس السيئ والرياح المحملة بالأتربة، في سقوط 4  أبراج خطوط هوائية لنقل كهرباء جهد متوسط، جنوبي مدينة النجيلة، الواقعة غربي مرسى مطروح بنحو 70 كيلو متر، وجارٍ تغذية المناطق المتضررة من خلال ربطها على خط مركز سيدى برانى.

وقال عيسى أبو شيته، مشرف فني كهرباء بهندسة غرب مطروح، إن الرياح تسببت في سقوط  أبراج بخط الكهرباء القبلي، بسبب الرياح، وتم فصل التيار الكهربائي، واستخدام الخط الرابط بمركز براني لتغذية المناطق المتأثرة بالعطل، لحين إعادة رفع وتثبيت الأبراج، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأوضح "أبو شيته" أنه جارٍ إصلاح الأعطال، ومن المتوقع إعادة رفع وتثبيت الأبراج التي سقطت، خلال 72 ساعة، ويجري حالياً ربط التجمعات والقرى المتضررة، على خط الكهرباء البديل المغذى من مركز سيدي براني، وأن المناطق المتضررة هي قرى وتجمعات الزويدة، والضوايا، وشماس، وأبو مرزو.

وكانت محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقي بلاغات المواطنين.

الرياح-الترابة-تسقط-ابراج-كهرباء-بمرز-النجيلة-في-مطروح
الرياح الترابة تسقط ابراج كهرباء بمرز النجيلة في مطروح

 

الرياح-تطيح-بأعمدة-الكهرباء
الرياح تطيح بأعمدة الكهرباء

 

انقطاع-الكهرباء-عن-بعض-مناطق-مطروح-بسبب-سقوط-ابراج-كهرباء
انقطاع الكهرباء عن بعض مناطق مطروح بسبب سقوط ابراج كهرباء

 

تضرر-أبراج-الكهرباء-من-الرياح
تضرر أبراج الكهرباء من الرياح

 

جانب-من-انهيار-أعمدة-الكهرباء-نتيجة-الطقس-السيئ
جانب من انهيار أعمدة الكهرباء نتيجة الطقس السيئ

 

سقوط-عمود-كهرباء-نتيجة-الرياح
سقوط عمود كهرباء نتيجة الرياح

 


محافظة مطروح

سقوط ابراج كهرباء

حالة الطقس

اخبار محافظة مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة