رياح ترابية تسقط 8 أبراج خطوط كهرباء بمركز النجيلة فى مطروح.. صور

وقال عيسى أبو شيته، مشرف فني كهرباء بهندسة غرب مطروح، إن الرياح تسببت في سقوط 8 أبراج بخط الكهرباء القبلي، بسبب الرياح، وتم فصل التيار الكهربائي، واستخدام الخط الرابط بمركز براني لتغذية المناطق المتأثرة بالعطل، لحين إعادة رفع وتثبيت الأبراج، وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وأوضح "أبو شيته" أنه جارٍ إصلاح الأعطال، ومن المتوقع إعادة رفع وتثبيت الأبراج التي سقطت، خلال 72 ساعة، ويجري حالياً ربط التجمعات والقرى المتضررة، على خط الكهرباء البديل المغذى من مركز سيدي براني، وأن المناطق المتضررة هي قرى وتجمعات الزويدة، والضوايا، وشماس، وأبو مرزو.

وكانت محافظة مطروح والساحل الشمالى، قد شهدت اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، بسبب تزايد نشاط الرياح المحملة والمثيرة للأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة والصحراوية، مع انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ، على حركة المواطنين بالشوارع، وخلت نسبيا من المارة، إلا من أصحاب الحاجات الضرورية.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ومتابعة غرف عمليات مجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الطقس السيئ وتلقي بلاغات المواطنين.