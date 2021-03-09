رسائل تهنئة من الجو.. المظلات الروسية تحتفل بيوم المرأة العالمى.. فيديو

كتب محمد شعلان

ما زال العالم يعيش أجواء الاحتفال بيوم المرأة العالمى، حيث تتوالى رسائل التهنئة والأفكار الطريفة التى تشارك المرأة احتفالها بيومها العالمى، ووسط هذه الأجواء، نفذت قوات المظلات فى الجيش الروسى عملية إنزال جوية حمل فيها الجنود لافتات مكتوب عليها رسائل احتفال بيوم المرأة العالمى لتزين السماء، فيما يتابع العرض بعض الجنود من الأرض ابتهاجا بيوم المرأة.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، الفيديو الذى نشرته وزارة الدفاع الروسية ويظهر جنود قوات الإنزال الروسية وهم يهنئون النساء بعيدهن أثناء قفزة مظلية، حيث حمل الجنود إلى الطائرة لافتات مكتوب عليها رسائل تهنئة للمرأة، ثم قام الجنود بالقفز من الطائرة وفتحوا اللافتات فى الجو وتظهر رقعة الأرض بعيدة وتكاد تكون بيضاء من برودة الجو، وبعد انتهاء الاحتفال رفع الجنديات باقات الورود احتفالا بالمناسبة الدولية.



الجنود يحملون الافتات الى الطائرة



باقات الورود للاحتفال بالمرأة

وبحسب الموقع الرسمى لمنظمة اليونسكو، ففى عام 1945، أصبح ميثاق الأمم المتحدة أول وثيقة دولية تؤكد مبدأ المساواة بين النساء والرجال، واحتفلت الأمم المتحدة بأول يوم دولى رسمى للمرأة فى 8 مارس خلال السنة الدولية للمرأة فى عام 1975، وبعد ذلك بعامين، فى ديسمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة قرارًا يقضى بإعلان يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولى فى أى يوم من السنة من قبل الدول الأعضاء، وفقا لتقاليدها التاريخية والوطنية.



جانب من الاحتفال



متابعة الجنود الاحتفال بيوم المرأة

وقد بدأ اليوم الدولى للمرأة لأول مرة جراء أنشطة الحركات العمالية فى مطلع القرن العشرين فى أمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تم الاحتفال باليوم الوطنى الأول للمرأة فى الولايات المتحدة فى 28 فبراير 1909، الذى خصصه الحزب الاشتراكى الأمريكى تكريما لإضراب العاملات فى مجال الألبسة عام 1908 فى نيويورك، حيث احتجت النساء على ظروف العمل القاسية.

ويعد اليوم الدولى للمرأة مناسبة للاحتفال بالتقدم المحرز فى مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأيضاً للتفكير النقدى فى تلك الإنجازات، والسعى إلى تحقيق زخم أكبر نحو المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء العالم.