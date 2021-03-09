رئيس الوزراء العراقى يدعو إلى استثمار زيارة البابا فى التنمية

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومته إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان في التنمية، وزيارة المحافظات ميدانياً.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم - خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز - " إن البابا فرنسيس طمأن العالم بأن العراق يحظى بأهمية"، مشيراً إلى أن "العراقيين أطلقوا رسالة إلى العالم بأنهم أكفاء للمحبة والسلام".
وأضاف أن "الكاظمي دعا الوزراء إلى استثمار زيارة البابا في التنمية"، معتبراً أن زيارة البابا يمكن أن تتحول إلى مشروع تنمية في كل القطاعات".
رئيس الوزراء العراقى يدعو إلى استثمار زيارة البابا فى التنميةالثلاثاء، 09 مارس 2021 06:01 م
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
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دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومته إلى استثمار زيارة بابا الفاتيكان في التنمية، وزيارة المحافظات ميدانياً.
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