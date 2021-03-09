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رئيس الجزائر: سنواصل الطريق للقضاء على الفساد

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:29 ص
رئيس الجزائر: سنواصل الطريق للقضاء على الفساد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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جدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تأكيده على مواصلة القضاء على الفسا، مؤكدا أن الدولة ماضية في اتخاذ تدابير القضاء على الجائحة، وأن الحرص والجهد لا ينقطع للقضاء على الفساد.

وأكد المضي في اتخاذ تدابير من شأنها التخفيف من آثار الجائحة بمساهمة الجميع لا سيما فعاليات المجتمع المدني.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه بعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل تبون بتوضيحات وتوجيهات أكد فيها على ضرورة إبعاد المال بكل أشكاله، لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها.

عبد المجيد تبون

الجزائر

الفساد فى الجزائر

حكومة الجزائر

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