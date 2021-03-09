رئيس البرلمان الليبى: يمكن لرئيس الحكومة تقديم تشكيلته الوزارية كاملة غدا

كتب أحمد عرفة

قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، إنه يمكن لرئيس حكومة الوحدة تقديم تشكيلته الوزارية كاملة بجلسة الغد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف أن منح الثقة للحكومة الجديدة مرتبط باستكمال تشكيلها.

ومن جانبه، أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، عن استعداده لتغيير أى اسم بتشكيلته خلال ساعة وتقديمه مجددا، بعد الخلاف على آلية التعديل، مطالبا خلال جلسة البرلمان الليبى، جميع الأطراف بالتوافق من أجل مستقبل ليبيا.

ولفت رئيس الحكومة الليبية إلى المعوقات والضغوطات التي اعترضته خلال فترة تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن المحاصصة والتوازنات فرضت نفسها، وأنه لم يختر إلا عضوا واحدا في الحكومة التي كان من المفروض أن يشكلها كاملة.

ولفت الدبيبة إلى أنه لم يكن مرتاحا لتشكيل حكومة موسعة من 27 وزيرا و6 وزراء دولة وكان يفضل أن تكون حكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها 17، خاصة أنها حكومة عمل غير طويلة مهمتها الأساسية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة والوصول بالبلاد إلى انتخابات في موعدها المحدد.