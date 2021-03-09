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خارجية ألمانيا: بذلنا مع بريطانيا وفرنسا كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووى

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:51 م
خارجية ألمانيا: بذلنا مع بريطانيا وفرنسا كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووى إيران
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن ألمانيا بذلت مع بريطانيا وفرنسا كل الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزارة الخارجية الألمانية، أن الحفاظ على الاتفاق النووي مهم لمنع زعزعة إيران لاستقرار المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية، أن الاتفاق النووي مهم لمنع إيران من الأسلحة النووية ومن تطوير برنامج الصواريخ.

وقال وزير الخارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن الاتفاق النووي أساسي لمعالجة قضايا ملحة مثل برنامج إيران الصاروخي وسلوكها الإقليمي.


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