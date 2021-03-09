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حياة كريمة: نسعى لتوفير تمكين اقتصادى واجتماعى ومظلة اجتماعية لذوى الإعاقة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 09:04 م
حياة كريمة: نسعى لتوفير تمكين اقتصادى واجتماعى ومظلة اجتماعية لذوى الإعاقة حياة كريمة
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة حياة كريمة تخدم كل قرى وريف مصر، حيث تخدم 58 مليون نسمة، موضحا أنه المبادرة تسعى إلى تكثيف وتنويع للمشروعات المزمع تنفيذها في الريف المصرى خلال الفترة الراهنة.
 
وأضاف مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعمل في مبادرة حياة كريمة، ويجرى العمل على المكون الاقتصادى من خلال تعزيز الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل للشباب، بجانب تمكين اجتماعى من خلال خدمات مقدمة للمرأة والطفل.
 
ولفت مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن مبادرة حياة كريمة تسعى إلى تمكين اقتصادى من خلال التدريب على الحرف، بجانب توفير مظلة اجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وأوضح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن هناك اهتماما كبيرا ببناء الإنسان من خلال تدخل عدد من الوزارات وتدريب المواطنين على مهارات نوعية وتصحيح المفاهيم، ويجرى اتباع آليات كثيرة جدا من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، وتقديم خدمات بنية تحتية ومرافق وتوفير تشغيل وتوفير فرص عمل ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

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اخبار

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