اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:30 ص
خالد صلاح
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"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم يبلغ 117 مليونا و132 ألفا و454 حالة"

الثلاثاء، 09 مارس 2021 07:22 ص
"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم يبلغ 117 مليونا و132 ألفا و454 حالة" كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 117 مليونا و132 ألفا و454 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى مليونين و599 ألفا و980 حالة.
وأشارت الجامعة إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حوال العالم بلغ 66 مليونا و342 ألفا و139 شخصا.


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