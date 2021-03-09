تناول الخضراوات والفاكهة يوميا يخفض معدلات الوفاة بنسبة 13%

ندى سليم

النظام الغذائي هو المفتاح الأساسي للوقاية من الأمراض وتعزيز مناعة الجسم ومهامه الدفاعية إزاء العدوى والبكتيريا المختلفة، وبالتالى يساعد فى خفض معدلات الوفاة وزيادة متوسط العمر الافتراضى.





وكشفت دراسة جديدة صادرة عن كلية الطب بجامعة هارفارد، ونشرت فى مجلة Circulation أن تناول كميات كافية من الخضراوات والفاكهة تؤثر على متوسط العمر الافتراضى، نظرا لأنها مليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى.

وقالت الدراسة إنه يجب تناول مزيج من خمس حصص من الفاكهة والخضار يوميا على الأقل، مما يعنى تناول 400 جرام من الفاكهة والخضراوات يوميًا، ويمكن أن يقلل من مخاطر المشاكل الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

وتوصل الباحثون إلى أن الحصول على حصتين من الفاكهة وثلاثة أجزاء من الخضار يوميا أدى إلى خفض خطر الوفاة بوجه عام، حيث تبين أن أولئك الذين استهلكوا الكمية المثلى من الخضراوات والفاكهة قللوا من خطر الوفاة من جميع الأسباب بنسبة 13%، بينما تراجعت الوفاة الناتجة من أمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 12%، وتراجعت من السرطان بنسبة 10%، وتراجعت نتيجة أمراض الجهاز التنفسى بنسبة 35%، مقارنة بغيرهم.

وحددت الدراسة بعض الخضراوات النشوية التى تؤثر على متوسط العمر الافتراضى للأشخاص مثل البازلاء والذرة والبطاطس، وجميعها مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة.

كما تعد الوجبات القائمة على الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المكرونة، من أهم الأطعمة المؤثرة على صحتك، فضلا عن تناول بعض منتجات الألبان أو بدائلها (مثل مشروبات الصويا)، وتناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى.