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تكليف الدكتور مصطفى حفنى مديرا لمستشفى القرنة المركزى بالأقصر

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:11 م
تكليف الدكتور مصطفى حفنى مديرا لمستشفى القرنة المركزى بالأقصر مستشفى القرنة المركزى
الأقصر – أحمد مرعى

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أصدر الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الأقصر، قرارا بتكليف الدكتور مصطفى حفنى نائب مدير إدارة الطب العلاجى بالمديرية، ليصبح مديراً لمستشفى القرنة المركزى خلفاً للدكتور حسام عبد الستار مدير المستشفى السابق، والذى نجح على مدار العام الماضى فى خدمة مصابى كورونا داخل العزل بالمستشفى.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى حفني لبيب مدير مستشفى القرنة المركزى الجديد، قد تم تكليفه للعمل نائب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، كما كان قد تولى إدارة مستشفى القرنة المركزي في عام 2013 وعام 2016.


الاقصر

وزارة الصحة

مستشفى القرنة المركزى

اخبار اليوم

مدير مستشفى القرنة

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