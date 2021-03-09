تعيين 323 شابًا واستخراج 181 شهادة قياس مستوى مهارة بالأقصر

كتب محمود راغب

كشفت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، عن أنه تم تعيين 323 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 4 من ذوى الهمم والقدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل " من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 946 شاباً، منهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 181 شهادة قياس مستوى المهارة، و181 رخصة مزاولة الحرفة منهم 2 شهادة لذوى القدرات .



وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً منها 6 منح زواج بـ 18 ألف جنيه، و 8 منح مواليد بـ 17 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 128 عاملا وعاملة .

وذكر مدير المديرية عبده هاشم، في تقرير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 241 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 36 محضراً، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل بشأن عمل المرأة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 234 منشأة، وإعادة التفتيش على 112 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 32 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 56 منشآت أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها.



وأوضح مدير المديرية، أنه تم انتهاء التدريب من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة، صباحية ومسائية، وجارى البدء فى دورة أخرى لمدة شهر على نفس المهنة لـ 10 متدربات، بوحدة التدريب المهنى المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



كما تلقت المديرية 22 شكوى عمالية تم تسوية 3 شكاوى منها ودياً، وإحالة شكوتان منها لجهات أخرى للاختصاص، و 17 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 227 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.