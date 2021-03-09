اليوم السابع
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تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء مواجهة كورونا بكفر الشيخ

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:05 م
تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء مواجهة كورونا بكفر الشيخ البطل محمود سامى ومراسل كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن الدولة خصصت وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ للدكتور محمود سامي قنيبر الذى فقد بصره خلال مواجهة كورونا، بإيجار رمزى، سيتسلمها خلال أيام، وتؤكد المحافظة أن الدكتور البطل أحد أبطال الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول فى مستشفيات العزل لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا، فضحى بنفسه فى سبيل توفير خدمة طبية للمرضى لينضم للمئات من الأطقم الطبية الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية.

 

يأتى ذلك بالتزامن مع تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الطبيب البطل محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، حيث أصيب الطبيب بتلف فى العصب البصرى أفقده بصره نتيجة الإجهاد والعمل الذى استمر 7 أيام متواصلة.

 

وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

 

يذكر أن الطبيب البطل فقد بصره أثناء تأدية عمله فى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم، واهتمت الدولة به وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حالته.

وشكل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء للتواصل مع الطبيب، ونقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مدينة طنطا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للعلاج، واستكمال فترة العلاج بالمركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيليه.

 


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