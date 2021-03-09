تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء مواجهة كورونا بكفر الشيخ

يأتى ذلك بالتزامن مع تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، الطبيب البطل محمود سامى قنيبر، الذى فقد بصره أثناء مواجهة فيروس كورونا، حيث أصيب الطبيب بتلف فى العصب البصرى أفقده بصره نتيجة الإجهاد والعمل الذى استمر 7 أيام متواصلة.

وتأتى الندوة التثقيفية فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

يذكر أن الطبيب البطل فقد بصره أثناء تأدية عمله فى علاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل الصحى بمدينة بلطيم، واهتمت الدولة به وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حالته.

وشكل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء للتواصل مع الطبيب، ونقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مدينة طنطا لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة للعلاج، واستكمال فترة العلاج بالمركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيليه.