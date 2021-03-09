تجديد حبس عصابة تخصصت فى سرقة "التوك توك" بتوصيل الأسلاك بمنطقة الخليفة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس تشكيل عصابى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بمنطقة الخليفة.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا بتردد شخصان على إحدى ورش إصلاح الدراجات النارية، وبحوزتهما مركبة "توك توك" لإصلاحها، وتبين وجود قطع بالأسلاك الخاصة بالمركبة، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة، وبالانتقال والفحص تم ضبطهما، وتبين أنهما عاطلان "لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما (مركبة توك توك "مجهولة المصدر" مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة مركبة "التوك توك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة دارالسلام بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك مركبة التوك توك"، وباستدعائه تعرف عليهما واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ.

كما أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما ثمن بيع دراجتين من متحصلات نشاطهما الإجرامى، لدى عميلهما (ميكانيكى بمنطقة المرج)، فتم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما "مطموستى رقمى الشاسيه والموتور".

وبمواجهته أقر بطمس رقمى الشاسيه والموتور للتصرف فيهما بالبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.