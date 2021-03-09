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تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" لجلسة 2 مايو للمرافعة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 02:07 م
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" لجلسة 2 مايو للمرافعة هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، لجلسة 2 مايو للمرافعة.

 

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

 

وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:

 

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

 

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

 

وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.


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