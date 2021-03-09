"بلع اللسان" يضرب ملاعب الشرقية.. الأهالى يرون تفاصيل سقوط موهبة القنايات بالملعب

الشرقية – فتحية الديب- حمدى عبد العظيم

خيم الحزن على قرية السناجرة التابعة للوحدة المحلية بالصوة مركز أبو حماد محافظة الشرقية بعد وفاة اللاعب عبد الرحمن عاطف 23 سنة لاعب نادى القنايات أثناء مباراة كرة القدم بين فريق نادى النقابات ونادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية فى بطولة الدورى بالدرجة الثالثة.

وكان اللاعب عبد الرحمن عاطف، احتياطيا وبعد انتهاء الشوط الأول صلى إماما بفريقه ونزل ضمن لاعبى الفريق بداية الشوط الثانى.

وقال محمد محيى ابن عم اللاعب، إن اللاعب الابن الأكبر لوالده وهو طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الزقازيق.

وأشار أحمد يحيى عبد العزيز، جار اللاعب ورفيق عمره إلى أنه موهوب كرويا منذ صغره ولعب بنادى الشرقية وتم إصابته بالرباط الصليبى وتم شفاءه وانتقل إلى نادى القنايات أول الموسم الحالى وتعد هذه المباراة التى توفى فيها ثانى مباراة يلعبها بعد إصابته.

وأضاف أنه صلى إمام بفريقه بين شوطى المباراة وكان احتياطيا ونزل الشوط الثانى وفى الدقيقة ال18 أستلم الكرة بوسط الملعب وسلمها لزميله وسقط على الأرض ليلفظ أنفاسه بعد 10 دقائق من سقوطه وأوضح طبيب فريق نادى الرواد الذى حاول إسعافه أنه ابتلع لسانه.

وأضاف الكابتن أشرف عبدالرحمن مدرب فريق السناجره، أن المرحوم عبد الرحمن موهوب كرويا منذ نعومة أظافره يعشق الكرة وكان من ناشئى نادى السناجرة ثم انتقل إلى نادى الشرقية عام 2012 وانتقل إلى كهرباء الإسماعيلية وبعد إصابته برباط صليبى استمر فى علاجه عامان استقر به المطاف بنادى القنايات الذى يلعب بالدرجة الرابعة بالدورى العام، وأنه كان يعمل مساعد مدرب لأكاديمية أهدافى والتى تنافس على مستوى الجمهورية وكان لاعب جناح أيسر يتمتع برشاقة وسرعة اتخاذ القرار ما جعله لاعبا مؤثرا ومميزا.

وقال العمدة ابو يوسف جار اللاعب إن عبدالرحمن الأخ الأكبر لأشقائه عادل 16 عاما بالصف الثالث الإعدادى وبنتين الكبرى بالفرقة الأولى بكلية الهندسة والثانية بالصف الثالث الثانوى الأزهرى، واللاعب يتمتع بخلق دمس وطيبة قلب وحبا للناس وكان مواظبا على الصلاة فى جماعة بالمسجد ودائما يساعد والده وصاحب مواقف مشرفة.

وكشف محمود حماد، نائب مدير النشاط الرياضى، بنادى الراود، بمدينة العاشر من رمضان، كواليس وفاة لاعب نادى القنايات، عاطف عبد الرحمن، وشهرته بودا، قائلا، إن اللاعب شارك فى الدقيقة 20 من الشوط الثانى من المباراة، التى كان متقدما فيها نادى الرواد بهدفين، مقابل لا شئ لفريق القنايات، حيث كان إحتياطا، وبعد 10 دقائق من نزوله أرض الملعب، سقط مغشيا عليه، ثم وقف، وسقط مرة ثانية، فقام الحكم بوقف المباراة.

وتابع حماد لـ" اليوم السابع"، أن المسعفين حاولوا التدخل لإسعاف اللاعب وقاموا بنقله إلى مستشفى التأمين الصحى، لكنه فارق الحياة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة التأمين الصحى المركزى بوفاة عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 سنة، مقيم أبوحماد، وشهرته " بودا".

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أثناء مشاركة اللاعب مع فريقه القنايات فى مباراة أمام فريق نادى الرواد، بمدينة العاشر من رمضان، على أرض ملعب نادى الرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدورى القسم الرابع لكرة القدم، سقط مغشيا عليه.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى من قبل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

من جهته تقدم اللواء ثروت سويلم نائب البرلمان بالتعازى لأسرة اللاعب الذى يرتبط بصلة قرابة به وحرص على التواصل مع أقارب اللاعب لإنهاء الأمور المتعلقة بالدفن.

وشيع أهالى قرية السناجرة جثمان اللاعب عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 عامًا، ابن مركز أبو حماد ولاعب فريق القنايات بمحافظة الشرقية، حيث ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة القدم بين فريق البنايات ونادى الرواد بمدينة العاشر من رمضان ضمن دورة الدرجة الثالثة وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، حيث لفظ أنفاسه هناك وتم نقله إلى مسقط رأسه بقرية السناجرة التابعة لوحدة الصوة وتم أداء صلاة الجنازة عليه أمام مقر اللواء الدكتور ثروت مسلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة سابقا، وموارة جثمانه الطاهر بمقابر العائلة بقرية الصوة.

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أيمن مطر حكمدار فرقة الجنوب والعاشر من رمضان، بوصول اللاعب لمستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية وتوفى أثناء عملية إنقاذه.

وكان سقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبى لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله لأقرب مستشفى، وجرى نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، لكن فشلت محاولات إسعافه ليلفظ أنفاسه الأخيرة