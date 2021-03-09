بعد أسبوع من تخفيفها قيود كورونا.. إصابات تركيا عند أعلى مستوى فى شهرين

إسطنبول (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع لأعلى مستوى له فى شهرين قرب 14 ألف حالة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع من إعلان تخفيف القيود الرامية للحد من تفشى الفيروس.

وبلغ عدد الحالات الجديدة اليوم 13755، فى أعلى رقم منذ السادس من يناير ، مما يرفع مجمل الإصابات إلى مليونين و807387.

وأظهرت بيانات اليوم كذلك تسجيل 65 وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع مجمل الوفيات إلى 29160.

وكان أردوغان أعلن يوم الاثنين من الأسبوع الماضى فتح المقاهى والمطاعم والمدارس جزئيا، وكذلك تخفيف العزل العام فى عطلات نهاية الأسبوع ضمن تدابير تستهدف عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا.

وأعطت تركيا، التى يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، 10.28 مليون جرعة من لقاح كورونا الذى طورته شركة سينوفاك بيوتيك الصينية فى حملة بدأت فى منتصف يناير، وحصل أكثر من 7.7 مليون على جرعة أولى وزهاء 2.6 مليون على جرعة ثانية من اللقاح.