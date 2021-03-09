الصحة توجه تحية خاصة لشهداء الأطباء فى يوم الشهيد.. تعرف عليها

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان التحية لروح شهداء الإصابة بفيروس كورونا من الطواقم الطبية بالتزامن مع احتفالات يوم الشهيد المصرى، والذى يوافق 9 مارس من كل عام .

وقالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تحية لروح كل شهيد من الطواقم الطبية الذين ضحوا بحياتهم من أجل حمايتنا ووقفوا بكل شجاعة فى مواجهة جائحة كورونا ولم يدخروا جهدا يوما دمتم فى قلبوبنا".



شهداء الطواقم الطبية فى مواجهة كورونا

ويحتفل المصريون، اليوم، بذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى مثل هذا اليوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

واستشهد الفريق أول عبد المنعم رياض فى حرب الاستنزاف بين القوات المصرية وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء، ردا على عدوان 1967م، وفى ذلك اليوم توجه عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.