السماء تتحول إلى اللون الأرجوانى فوق بركان ثائر بإندونيسيا.. صور

كتب هيثم سلامة

تحولت السماء فوق، بركان ثائر في إندونيسيا، إلى اللون الأرجواني المذهل أثناء عاصفة رعدية، حيث وثقت الصور المذهلة المشهد فوق جبل سينابونج شمال سومطرة، والذى ظهر فى شكل عمود من الرماد والدخان يصل إلى 16400 قدم أى ما يعادل 5 كيلومترات في السماء مع صواعق البرق فوقها.



السماء تتحول إلى اللون الأرجوانى فوق بركان ثائر بإندونيسيا

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن بركان جبل قذف الحمم البركانية الأسبوع الماضى مع 13 انفجارًا منفصلاً يوم الثلاثاء وحده ، واستمر لعدة أيام بعد ذلك.

والتقط المصورون ألوان السماء الأرجوانية التي يمكن أن تنتج عن تشتت الضوء الأبيض بسبب الرطوبة والضباب والغبار في الهواء.



الصواعق فوق فوهة البركان

ويبلغ ارتفاع جبل سينابونج 8530 قدمًا، والذى كان خامدًا لعدة قرون ولكنه عاد مع الانفجارات البركانية المنتظمة على مدار السنوات العشر الماضية، حيث قتل شخصان عام 2010 ، قبل أن يموت 16 شخصًا في ثوران عام 2014 ولقي سبعة آخرون حتفهم بعد عامين.



الصواعق فوق فوهة البركان

وأوضح التقرير، أنه لم يسقط ثوران البركان الأسبوع الماضى أى ضحايا، لكن محمد نور العسورى، ضابط المراقبة في سينابونج، قال إن أعمدة الدخان والرماد كانت الأكبر التي شاهدها منذ 2010.

وقال مركز إندونيسيا لعلوم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية، إن المسؤولين حثوا الناس في وقت سابق على البقاء على بعد ميلين أي ما يعادل 3.2 كيلومتر على الأقل من فوهة البركان.

وأوضح التقرير، أنه تم توجيه السكان المحليين من قبل مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا لتجنب ما لا يقل عن ميلين نصف قطر حول فوهة البركان، حيث شوهدت الحمم المنصهرة تتسرب من قرية قريبة.