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الرئاسة الروسية عن مخاوف واشنطن من قدرات موسكو الفضائية: نحن دولة مسالمة

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:53 م
الرئاسة الروسية عن مخاوف واشنطن من قدرات موسكو الفضائية: نحن دولة مسالمة بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من قدرات روسيا الفضائية وزيادة نشاطها في الفضاء، لا أساس لها، موضحا أن روسيا دولة مسالمة.

وفقا لموقع روسيا اليوم: قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية،: " يبدو أن وجود روسيا في حد ذاته يثير قلق بعض الجنرالات الأمريكيين، هذا قلق لا أساس له، روسيا بلد مسالم، إنها تدعم التعاون وتثمن التعاون الروسي الأمريكي في مجال الفضاء.

وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون ولن يكون ضحية لهستيريا الخوف من روسيا.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال قائد قوة الفضاء الأمريكية، الجنرال جون ريموند، إن قدرات روسيا والصين في الفضاء الخارجي تثير القلق.

 


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