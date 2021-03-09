"الداخلية" توجه قافلة مساعدات للمواطنين بأسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية، وإنسانية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية بمحافظة أسيوط فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وتعظيماً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بنطاق محافظة أسيوط إستهدفت مراكز شرطة (أسيوط – الفتح – منفلوط – الغنايم - أبنوب) ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين .

كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.