اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية: من السابق لأوانه تحديد كيفية سير المحادثات الأفغانية

الثلاثاء، 09 مارس 2021 01:00 ص
الخارجية الأمريكية: من السابق لأوانه تحديد كيفية سير المحادثات الأفغانية المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
رويترز

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من السابق لأوانه تحديد كيفية سير محادثات السلام الأفغانية لكن الولايات المتحدة تعتقد أن هذه لحظة يمكن فيها إحراز تقدم.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في إفادة صحفية دورية إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد سيبقى في الدوحة لبعض الوقت.

وأضاف برايس "واصلنا تشجيع جميع الأطراف على المشاركة البناءة بقدر من الحماس مع العلم أن هذه لحظة يمكن فيها إحراز تقدم... نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتسهيل هذا التقدم ودعم الحوار والنقاش بين الأفغان من مختلف الأطراف. وهذا هو بالضبط سبب وجودنا هناك".

 

 

 


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أفغانستان

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