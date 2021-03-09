الخارجية الأمريكية تضع اثنين من المسئولين الإيرانيين على قائمتها السوداء

واشنطن (رويترز)

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اثنين من المسؤولين الإيرانيين من الحرس الثورى على قائمتها السوداء، موجهة لهما اتهامات بالضلوع فى انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات فى إيران عامى 2019 و2020.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان إن على همتيان ومسعود صافدارى اللذين ينتميان للحرس الثورى الإيرانى وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف "سنواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل أولئك المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان فى إيران يدفعون الثمن".