اليوم السابع
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الحكومة البريطانية تنفى منعها تصدير اللقاحات أو وضع قيود عليها

الثلاثاء، 09 مارس 2021 06:55 م
الحكومة البريطانية تنفى منعها تصدير اللقاحات أو وضع قيود عليها لقاح
كتب أحمد عرفة

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نفت الحكومة البريطانية منعها تصدير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد أو وضع قيود عليها، خلال الفترة الراهنة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

يأتي هذا بعدما قال كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في وقت ما، مضيفا أنه لا يمكن منع كل الوفيات بالمرض حتى على الرغم من مضي حملة التطعيم قدما بنجاح.

 

أضاف ويتي أن الحذر في إعادة فتح الاقتصاد سيؤثر على حجم وتوقيت زيادة الحالات مجددا، لكن اللقاحات لن تتمكن من منع كل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض.

 

 


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