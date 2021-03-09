افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة إعلان جمهورية جديدة.. غدا في اليوم السابع

ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها مشاركة الرئيس السيسى في الندوة التثقيفية للاحتفال بيوم الشهيد تحت عنوان: "الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية خلال الاحتفال بيوم الشهيد: افتتاح العاصمة الإدارية بمثابة إعلان جمهورية جديدة.. الرئيس يشيد بأداء الحكومة فى إدارة أزمة كورونا.. ويوجه بالحفاظ على الرقعة الزراعية: محتاجين نحرص على كل فدان

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