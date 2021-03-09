أواخر الشتاء.. شاهد هدوء وجمال شوارع وكورنيش مطروح ليلاً.. فيديو لايف

مطروح – حسن مشالي

رصدت عدسة "اليوم السابع"، في بث مباشر، هدوء وجمال شوارع مرسى مطروح، وجولة على الكورنيش ليلاً، في ظل الطقس الدافئ التي تشهده مناطق الساحل الشمالي، بعد إنكسار موجة الطقس البارد.

ويشهد كورنيش المدينة، خلال فترتي النهار والمساء، توافد أعداد من المواطنين، من الشباب والأسر، للإستمتاع بجمال الطبيعة وهدوء البحر، في ظل حالة من الهدوء واستقرار الأجواء، والأمن والإستقرار الذي تنعم به مطروح في جميع الأوقات.

ويتوافد على محافظة مطروح والساحل الشمالي، خلال هذه الفترة، عدد من محبي الهدوء والإستمتاع بسحر الطبيعة، وكذلك عدد من كبار الكتاب والفنانين والأدباء والشعراء، لإنجاز أعمالهم الإبداعية، في ظل حالة الهدوء والبعد عن صخب المدن الكبرى.

كما يتوافد مندوبو وممثلي النقابات والشركات، لحجز السكن المصيفى، لإقامة أفواج أعضاء النقابات والعاملين بالشركات والهيئات المختلفة، الذين يتوافدون لقضاء إجازة المصيف على شواطئ مطروح الساحرة.

وتتنافس شواطئ مطروح، خلال فترة الصيف، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 7 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

ويوجد في مدينة مرسى مطروح، الشواطئ المعروفة والشهيرة، مثل شواطئ الغرام وكليوباترا وروميل والليدو والأليزية ومطروح العام والنخيل والفيروز ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة وغيرها.

كما أن هناك شواطئ تتميز عن غيرها بصفات فريدة، حيث أنها ما زالت بكر ولا يعرفها معظم المصطافين، لبعدها نسبياً عن المناطق السكنية والشواطئ الشهيرة، لذلك تمتاز بالهدوء ونقاء الرمال البيضاء، ونقاء المياه وشفافيتها العالية التي تعكس الرمال البيضاء في قاع البحر.



وسط شوارع مطروح بعد اغلاق المحلات في مواعيدها



شوارع مرسى مطروح ليلا



كورنيش مرسى مطروح من داخل البحر



هدوء وجمال شوارع مطروح في ليالي الشتاء



كثيرون يعشقون مطروح في الشتاء