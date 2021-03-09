أمريكا تلغى قرار إعفاء قطب التعدين الإسرائيلى جيرتلر من العقوبات

رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة ألغت قرار إعفاء قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر من العقوبات والذي صدر في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب.

وأضافت الخزانة أن إعفاء جيرتلر من العقوبات "يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية القوية في مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم" لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

جاء هذا الإجراء بعد أن دعت جماعات حقوقية كونغولية ودولية وعدد من المشرعين الأمريكيين الشهر الماضي إدارة الرئيس جو بايدن إلى التراجع عن الخطوة التي اتخذها سلفه الجمهوري دونالد ترامب في اللحظات الأخيرة من ولايته.

وفرضت وزارة الخزانة العقوبات في ديسمبر 2017 ويونيو 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته مع الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا للفوز بصفقات تعدين تنطوي على محاباة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

وكشفت رخصة أصدرتها وزارة الخزانة أن إدارة ترامب خففت خلسة العقوبات المفروضة على جيرتلر في الأسبوع الأخير لها بالسلطة.

وقالت الوزارة في بيان إن التصنيف الأصلي لجيرتلر بموجب برنامج ماجنيتسكي العالمي للعقوبات أوضح أن "السيد جيرتلر متورط في فساد عام واسع النطاق".