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وكالة إيطالية: اعتقال جزائرى ينتمى لداعش فى مدينة بارى الإيطالية

الإثنين، 08 مارس 2021 12:08 م
وكالة إيطالية: اعتقال جزائرى ينتمى لداعش فى مدينة بارى الإيطالية الشرطة الإيطالية
فاطمة شوقى

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أوقفت السلطات في مدينة باري الإيطالية جزائريا يبلغ من العمر 36 عاما بأمر من المدعي العام في المدينة وذلك بتهمة المشاركة في منظمة إرهابية.

ووفقاً لما أكده محققو جهاز مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي لشرطة الولاية وإدارة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة في باري يعد هذا الشخص الأجنبي منتميا إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وسمحت التحقيقات بالتأكد عبر التعاون الدولي الموسع من قرب المشتبه به من الدوائر الإرهابية المتطرفة و نشاطه المباشر الداعم لمرتكبي الهجمات الإرهابية في مسرح باتاكلان واستاد فرنسا والهجمات المسلحة في باريس في 13 نوفمبر 2015.


ايطاليا

داعش

الارهاب

التطرف

تنظيم ارهابى

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