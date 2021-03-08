موسكو (أ ش أ)

قال وزير الداخلية الروسى فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الاثنين، إنه يتعين على المجتمع الدولى تكثيف الجهود فى الحرب على الإرهاب، وأضاف كولوكولتسيف - خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة كيوتو اليابانية - أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود لغلق قنوات الإمداد أمام التنظيمات الإرهابية ومنع انتشار الدعاية إلى التطرف.