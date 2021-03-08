ودعا وزير الداخلية الروسي - حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى تأسيس جبهة مشتركة ضد الإرهاب على أساس مستمر.

وركز كولوكولتسيف أيضًا على قضايا الجرائم الإلكترونية والتي انتشرت بشكل ملحوظ خلال فترة جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن موسكو، مثلها مثل عدة دول أخرى، ترى أن الحل لهذه المسألة يكمن في تطوير اتفاقية عالمية ضد جرائم المعلومات تكون تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.