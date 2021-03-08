قال وزير الداخلية الروسى فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الاثنين، إنه يتعين على المجتمع الدولى تكثيف الجهود فى الحرب على الإرهاب، وأضاف كولوكولتسيف - خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مدينة كيوتو اليابانية - أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود لغلق قنوات الإمداد أمام التنظيمات الإرهابية ومنع انتشار الدعاية إلى التطرف.
ودعا وزير الداخلية الروسي - حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية - إلى تأسيس جبهة مشتركة ضد الإرهاب على أساس مستمر.
وركز كولوكولتسيف أيضًا على قضايا الجرائم الإلكترونية والتي انتشرت بشكل ملحوظ خلال فترة جائحة فيروس كورونا، موضحًا أن موسكو، مثلها مثل عدة دول أخرى، ترى أن الحل لهذه المسألة يكمن في تطوير اتفاقية عالمية ضد جرائم المعلومات تكون تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
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