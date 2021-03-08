ورشة عمل مشغولات بالفخار بمركز شباب السعديين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه المرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافه الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها علي اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى قيام الإدارة العامة للشباب (أندية الفتاة والمرأة) بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية بتنفيذ ورشة عمل مشغولات بالفخار بمشاركة عددٍ من الفتيات عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب السعديين بمركز منيا القمح وذلك بهدف صقل مهاراتهن واكسابهن خبرات جديدة.

يذكر أن أنشطة نوادي الفتاه والمرأة تشمل إقامة دورات تدريبية وندوات توعية ثقافية وسياسية وصحية ودينية وورش عمل في مختلف المجالات وتبادل خبرات وحضور مؤتمرات وتنظيم رحلات وبذلك بهدف إكساب الفتيات والمرأة مهارات الحرف اليدوية (الخياطة والتريكو والأشغال اليدوية)، وتدريبهن على مهارات الإصلاحات المنزلية البسيطة لاكتساب مهارات الحياة الأساسية.



الفخار