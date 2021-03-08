هانى يونس يعلن تجهيز طفل الدقهلية المصاب بتضخم الوجه لإجراء جراحة

ذكى مكاوى

كشف هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، عن متابعة أجهزة حكومية لحالة الطفل «أحمد»، والذى اشتهر بكونه صاحب الوجه المتضخم فى محافظة الدقهلية، وذلك من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك.

وكتب هانى يونس: "مساء الدعوات الخالصة لله، فاكرين حالة الطفل ده وشقيقه، الحمد لله الأجهزة الحكومية كلها متابعة وتتعاون لمساعدته، تم نقله اليوم للمستشفى لتجهيزه لإجراء الجراحة بإذن الله تعالى، أنا عاوز منكم كلكم تدعوله فى صلواتكم بالشفاء، ويا ريت اللى يعرفه ميزعجوش بالاتصالات وكذلك الزملاء الاعلاميين، كلنا نجند أنفسنا بالدعاء له بالشفاء، اللهم اشفه وعافه".

وكان الطفل وشقيقه، اشتهرا على السوشيال ميديا بعدما تم تداول صوراً لهما كشفت عن معانتهما من تضخم وجههما بصورة كبيرة، حيث أكدت والدتهما فى وقت سابق على أمنيتها فى شفاءهما مما يعانوا منه، وذلك بتأكيدها على أن رحلتها مع علاجهما لم تجدى نفعاً حتى الآن.

وما أن كشف هانى يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن تجهيز الطفل لعملية جراحية حتى انهالت التعليقات على الصورة الذى نشرها له، ممن حرصوا على الدعاء للطفل وشقيقه للشفاء وانتهاء معانتهما.